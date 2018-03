Die Mall of Switzerland hat für Ostern eine Ausstellung organisiert, in der Hasen zu Filmstars werden: Zehn bekannte Filmszenen werden in Displays mit Hasenpuppen nachgestellt. Wer alle Filme errät, kann eine Reise zu den Disney Filmstudios in Paris gewinnen.

Die Themen Ostern und Hollywood werden zusammengebracht, indem Filmikonen wie Marilyn Monroe und James Bond als Schoggihasen umgesetzt werden, beschreibt Leo Burnett die Idee in einer Mitteilung. Neben Print und Poster umfasst die Osterkampagne auch Radio sowie diverse digitale und soziale Medien.

Verantwortlich bei der Mall of Switzerland: Jan Wengeler (Center Manager), Christoph Schwarz (Marketing Manager), Désirée Baumann (Assistant Marketing); verantwortlich bei Leo Burnett: Barbara Hartmann (Art Direction), Urs Schrepfer (Text), David Fischer (CD), Martin Stulz (ECD), Livia Otth (Beratung), Cem van der Schaar (Art Buying), Linus Schneider/pixelprinz (3D Artist). (pd/wid)