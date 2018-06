Komet: Ein Kampagnen-Klassiker neu in Bewegung

Seit vielen Jahren begegnet sie Passanten im ganzen Kanton Bern auf Plakatwänden und Zeitunglesern in Inseraten: Die Kampagne für die «Berner Zeitung» und deren Kopfblätter «Berner Oberländer», «Thuner Tagblatt» und «Langenthaler Tagblatt», schreibt die verantwortliche Werbeagentur Komet in einer Mitteilung.

Im Zuge des Ausbaus des BZ-Onlineangebots findet sie jetzt ihre digitale Fortsetzung und ist ab sofort auch in Form von Display- und Social Ads zu sehen. Mit bewegten Bildern und neuen Sujets will die Kampagne ein weiteres Mal beweisen, dass die BZ auch über das Weltgeschehen in Politik und Wirtschaft, Sport und Kultur aus ihrer eigenen, lokalen oder regionalen Sicht berichtet. Oder wie der Kampagnen-Claim sagt: «Immer die Region zuerst.»

Verantwortlich bei Tamedia: Patrick Linder (Leiter Werbung), Stephan Rickli, Digital Marketing, Angela Senoner, Digital Marketing; verantwortlich bei Komet: Claudia Shatri (Beratung), Jeff Gerber (Creative Direction), Daniel Müller (Text), Roland Zenger (Art Direction), Matthias Batzli (Grafik). (pd/maw)