Salsa tanzen ist gar nicht so einfach

In der Herbstkampagne zelebriert der Krankenversicherer Sanagate die Einfachheit. In den drei Spots kommen ein Ehepaar, Schüler und ein Nicht-Berner an ihre Grenzen.