Foundry wurde von dem auf Immobilieninvestment spezialisierten Fintech-Unternehmen Crowdhouse damit beauftragt, ein Kommunikationsfundament für die Marke zu errichten, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Wer ist Crowdhouse? Was kann Crowdhouse? Was macht ein Immobilieninvestment bei Crowdhouse einzigartig und lukrativ? Alle diese Fragen galt es zu beantworten.

Im Fokus der Arbeit stand ein moderner, unverwechselbarer Aufritt, der einerseits der Premium-Positionierung der Marke gerecht wird und es anderseits vermeidet, klassische kommunikative Bank- und Investment-Klischees zu bedienen.

Zentral seien die frischen, mit ungewöhnlichen Bildern und überraschenden Aussagen versehenen TV-Spots, die über mehrere Wochen zur besten Sendezeit (10vor10-Sponsoring) im Schweizer Fernsehen laufen. Das zweite kommunikative Standbein sind «pointiert getextete Motive». Diese erschienen als Plakate in der Stadt Zürich und Agglomeration sowie als Anzeigen in der Schweizer Finanz- und Wirtschaftspresse.

Zudem konzipierte Foundry den neuen Crowdhouse-Pop-Up-Store, der in Zusammenarbeit mit Richnerstutz umgesetzt wurde. In bester Zürcher Innenstadtlage am Paradeplatz entstand ein ebenso «einladender wie ästhetisch hochwertiger Shop», der Kunden wie Fans zum Einkehren und Verweilen einlade. Hier, in freundlicher und ungezwungener Atmosphäre, könne der Besucher die Marke hautnah erleben, sich über seine Traum-Immobilie informieren, virtuelle Immobilien-Begehungen durchführen und Top-Immobilien- Experten befragen. Dies im Rahmen von Veranstaltungen zur Zukunft von Immobilieninvestitionen.

Verantwortlich bei Crowdhouse: Robert Plantak (Mitgründer, CEO & VR), Ardian Gjeloshi (Mitgründer, Exec. Chairman & VRP), Bênoit Henry (CMO & CFO), Mathias Geisendörfer (Marketing Manager), Christine van Oeveren (Business & Innovation Manager); verantwortlich bei Foundry: Lukas Baumgartner, Markus Neumann, Alexander Sistenich, Sampo Hänninen, Gregor Wollenweber, Xavier Rodon und Sacha Moser; Umsetzung Pop-up Store: Richnerstutz. (pd/maw)