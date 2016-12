Matter Gretener Lesch: Ein Mini-Flugzeug für den neuen Onlineshop

Das Spielzeug von Pastorini kann nun auch über einen Onlineshop gekauft werden. Gestaltet und realisiert wurde der Webshop von Matter Gretener Lesch in Zusammenarbeit mit Goldbach Interactive Wien. Dieser sei für Mobile, Tablet und Desktop optimiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Insbesondere auf ausgefeilte Such- und Filtermöglichkeiten habe man geachtet. Zudem erlaube eine perfekte Synchronisierung, nacheinander mit verschiedenen Endgeräten einzukaufen.



Matter Gretener Lesch hat nicht nur für das frische Design des Webshops gesorgt, sondern macht ihn auch mit einer Plakatkampagne bekannt. Die drei Sujets zeigen jeweils ein Spielzeug, das online bestellt wurde und sich jetzt auf den Weg zum Empfänger macht.

Verantwortlich bei Pastorini Spielzeug: Christa Pastorini, Felix Schumacher (Inhaber), André Nyffeler (Leiter Einkauf); verantwortlich bei Matter Gretener Lesch: Peter Lesch (Strategie), Daniel Matter (Creative Direction), Dominik Imseng (Text), André Schmid (Art Direction), Gianluca Marques (Grafik), Verena Knof (Beratung). Verantwortlich bei Goldbach Interactive Wien: Michael Wippel, Aleksander Oczos. Fotografie: Jonas Kuhn. (pd/wid)