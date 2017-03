Jung von Matt/Limmat: Ein Paket für Laurent in die Flitterwochen

Die Post fokussiert in der aktuellen Kampagne, welche seit anfangs Woche schweizweit zu sehen ist, auf die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten, die Kunden heutzutage nutzen. Diesbezüglich arbeitet die Post unter anderem mit Automaten an Bahnhöfen, Partnerfilialen wie Bäckereien oder Quartierläden oder digitalen Lösungen. «Wir sind heute schon ‹näher am Leben›, als viele denken», sagt Roger Renfer, Leiter Marketingkommunikation bei der Post, im persoenlich.com-Interview. Auf dieser Basis hat Jung von Matt/Limmat eine Kampagne konzipiert, welche die Post-Kundschaft ins Zentrum stellt, schreibt die Agentur in einer Mitteilung am Mittwoch.





















Die



Die «Meine-Post» -Kampagne erzählt in kleinen Alltagsgeschichten, wie Menschen ihre Post persönlich und einfach in ihr Leben integrieren. Erstmalig verändert das Unternehmen das originale Post-Logo und lässt die Namen der Protagonisten als Logo erscheinen. Der «Meine Post»-Gedanke wird laut Jung von Matt/Limmat offline wie online konsequent durchdekliniert. Fortan können Kunden selbst die Website der Post für sich mit ihrem eigenen Namen personalisieren, Postkarten mit Namenslogo verschicken oder auch ihr eigenes Postpaketband gestalten.

Der erste Flight der Kampagne ist gestartet und beinhaltet mehrere Bewegtbild-Spots für TV und Online, OOH-Sujets, Online-Banner, eine Website sowie Dialogmassnahmen. Neu setzt die Post als Entertainment-Tool auch auf Kurzspots für die digitalen Medien, die sich im Look an GIF-Animationen anlehnen. Lanciert wurde die Kampagne mit einer Teaserphase, die auch hier die Namenslogos ins Zentrum setzte. Die beliebtesten Vornamen in der Schweiz wurden auf postgelber Fläche platziert und hingen als Plakatsujets und E-Boards in der gesamten Schweiz.

GIF_Apotheke_16zu9_6sec_de

GIF_Bergsee_16zu9_6sec_de

GIF_Girlfriends_16zu9_6sec_de

GIF_MyPost_16zu9_6sec_de

GIF_Tageseinkauf_16zu9_6sec_de

Verantwortlich bei der Post: Christina Buck (Leiterin Markenführung und Marketing Kommunikation), Roger Renfer (Leiter Marketing Kommunikation), Raphaela Brühlmeier (Fachspezialistin Marketing Kommunikation), Michel Sulser (Digital Advertising Konzern), Alex Simon (Senior Projektleiter Marketing-Kommunikation); verantwortlich bei Jung von Matt/Limmat: Dennis Lück (Chief Creative Officer), Wolfgang Bark (Creative Director), Rob Hartmann (Creative Director), Hanja Baruschke (Creative Directorin Digital), Cyrill Wirz (Texter), Balz Chen (Texter), Maren Beck (Texterin), Lukas Frischknecht (Art Director), Christina Wellnhofer (Art Directorin), Kurt Bösiger (Junior Art Director Digital), Marco Dettling (Beratungsgruppenleiter), Philipp Siegenthaler (Senior Berater Digital), Monika Arnold (Beraterin), Barbara Waldvogel (Beraterin) Sebastian Wohlrab (Senior Web Developer), Pascal Mouret (Web Developer), Hendrik Wernze (Web Developer), Pepe Kägi (Produktion), Bettina Beyeler (DTP), Debora Botella (Bildbearbeitung/Lithografie); verantwortlich bei Jung von Matt/impact: Dominik Habermacher, Benjamin Herz (Managing Partner); Externe Partner: stories, Yves Bollag (Film-Produktion), Trevor Clarence (Regie TV-Spots), Gian Dolder (Regie GIFs), Emeis Deubel, Jürg Breiter (Foto-Produktion), Mat Neidhart (Fotografie), TCM Studio/stories (Ton) (pd/wid)