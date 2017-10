Swiss Effie Award 2018: Ein Sonder-Effie und zwei neue Kategorien

Am 24. Oktober startet die Einreichungsphase für die Swiss Effie Awards 2018. Die Organisatoren verkünden in einer Mitteilung drei Neuerungen, mit welchen die Auszeichnung den veränderten Anforderungen an die Kommunikation im digitalen Zeitalter noch stärker gerecht werde.

Bereits seit 2016 sind die Kategorien nach Kommunikationsthemen, statt wie bisher nach Branchen gegliedert und bilden so das komplette Spektrum der heutigen Markom-Aufgaben ab, heisst es in der Mitteilung. So könnten vermehrt auch nicht-klassische Cases ausgezeichnet werden, während gleichzeitig pro Kategorie die Vergleichbarkeit der eingereichten Kampagnen deutlich verbessert wurde.

Ab 2018 wird nun erstmals ein Sonder-Effie verliehen. Wer ihn erhalte, wisse am Abend der Award-Verleihung nicht einmal die Effie-Jury – über den Sonder Swiss Effie entscheidet ein hochkarätiges Gremium erst am Tag der Preisverleihung.

Einstufiger Einreichungsprozess

Die zweite grundlegende Neuerung betrifft den Einreichungs- und Jurierungsprozess. Statt wie in den Vorjahren die Cases in der ersten Jurierungsstufe ohne Kreation bewerten zu lassen, wird nun bereits bei der Einreichung ein Case-Film verlangt. Somit werde die Kreation bei der Online-Jurierung bereits mitbewertet und eine Nachreichung für die zweite Jurierungsstufe entfalle. Die gesamtheitliche Beurteilung der Einreichung stehe von Beginn weg im Vordergrund. Dabei werde eruiert, wie anspruchsvoll die Herausforderung, wie clever und innovativ die Strategie und wie effektiv und effizient die Kommunikation gewesen sei – plus Qualität und Kreativität der Kampagne.

Und zu guter Letzt gibt es zwei neue Kategorien. In Brand Campaign können Markenkampagnen eingereicht werden, die nicht unmittelbar Vertriebsziele verfolgen, die stattdessen die Markenbekanntheit und das Image erhalten, verteidigen und pflegen sollen – klassische Markenarbeit also. In der Kategorie Media werden Cases ausgezeichnet, die durch innovative und effektive Mediastrategien aufgefallen sind. In der Media-Kategorie dürfen Kampagnen zusätzlich eingereicht werden, das heisst, wir öffnen den Wettbewerb in Anlehnung an den weltweiten Standard von Effie Inc. zum ersten Mal auch für Mehrfacheinreichungen. (pd/wid)

Derer Effie zeichnet die Effektivität von Massnahmen aus und gilt deshalb sowohl bei Auftraggebern als auch bei Agenturen als angesehener Leistungsausweis. Die Auszeichnung wird am 15. MAi 2018 verliehen. Arbeiten können unter effie.ch eingereicht werden. (pd/wid)