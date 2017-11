Die Zauberformel des Carsharing-Unternehmen Mobility lautet gemäss einer Mitteilung von Ruf Lanz: 2950 Fahrzeuge in der ganzen Schweiz, rund um die Uhr und in komfortabler Selbstbedienung. Dass auch für den Bundesrat das passende Fahrzeug darunter ist, will eine doppelseitige Anzeige in «20 Minuten» beweisen. Anhand von pointierten Legenden werde gezeigt, dass der VW Sharan mit sieben Sitzen alles biete, was der Bundesrat sich wünschen kann, inklusive Entlastung des Haushaltsbudgets, Kindersicherung für den Jüngsten im Amt und vernünftige 150 PS. Schliesslich sitze kein Blocher im Bundesrat, schreibt die Werbeagentur.

