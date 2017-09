Laut und überraschend bewirbt die Kampagne «Das + fürs Studium» gemäss Agenturmitteilung UBS Campus, das kostenlose Bankpaket, in dem alle Vorteile von Legi inklusive sind. Das Ostschweizer Start-Up Legi biete zahlreiche Rabatte und Sonderkonditionen für Studierende aus den elf wichtigsten Schweizer Studentenstädten. Wer UBS Campus eröffne, erhalte eine fünfjährige Legi-Mitgliedschaft im Wert von 99 Franken gratis dazu.

Die Kampagne basiert laut Mitteilung auf dem Insight, dass die Studentenzeit typischerweise kein finanzieller Höhenflug sei. Die rettende Formel dazu laute: UBS Campus + Legi = «Das + fürs Studium». Denn mit dem Bankpaket gäbe es für Studierende einfach mehr. Mehr Rabatte, mehr Freiheit und mehr Freude.

Basis für die Online-Strategie sind ein Awareness- und ein Performance-Layer, wie es weiter heisst. Die Assets unterscheiden sich sowohl in Botschaft als auch im Look. Kernelement der Kampagne sei aber «The Campus». Eine Zeitung, die mit Tipps und Tricks fürs Studium unterhaltenden Mehrwert für Studierende biete. Von «The Campus» gibt es elf Versionen. Jede ist auf eine andere Schweizer Studentenstadt und deren Angebote zugeschnitten und wird zu Beginn des Semesters an den Unis und Fachhochschulen verteilt.

Der Anmeldeprozess für UBS Campus ist genauso unkompliziert wie die Zielgruppe, wie es weiter heisst. Statt einem langweiligen Anmeldeformular empfange nämlich ein praktischer Chatbot Interessierte auf einer Microsite. So erfolge die Anmeldung ganz bequem im Dialog. Flyer, Plakate und POS-Massnahmen runden die Kampagne ab.



