Publicis-Gruppe

Leo Burnett zügelt ans Zürcher Bellevue

«The Power of One»: An der Stadelhoferstrasse in Zürich entsteht eine Kommunikationsgruppe mit 230 Leuten. Mit Leo Burnett und Meta Design kommen zwei weitere Agenturen der Publicis Groupe unter ein Dach. Dies führe zu einer «geballten Ladung Kompetenz», sagt Publicis-CEO Thomas Wildberger.

von Christian Beck