Die VBZ zeigen in ihrem neusten Sujet mit nostalgischem Charme: Elektromobilität kam in Zürich schon sehr früh ins Rollen. Wie die Agentur Ruf Lanz in einer Mitteilung schreibt, waren es die Pioniere der privaten Gesellschaft Elektrische Strassenbahn Zürich (ESZ), die bereits am 8. März 1894 in Zürich die erste elektrische Tramlinie in Betrieb nahmen. 1896 kaufte die Stadt die ESZ.

Heute befördern die VBZ 80 Prozent ihrer Fahrgäste mit umweltschonender Elektroenergie. Der Anteil an Elektromobilität soll bei den VBZ in den nächsten Jahren weiter gesteigert werden, um die CO2- und Lärm-Emissionen sowie die Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen zu reduzieren.

Der Ur-Tesla fährt derzeit auf doppel- und ganzseitigen Inseraten in «20 Minuten» ein, später auch auf Plakaten und auf den Fahrerrückwänden der VBZ Züri-Linie. Zusätzlich wird er in den sozialen Netzwerken verbreitet (Facebook, Twitter, Instagram).

