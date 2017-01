Ammarkt: Ein verpixelter Mund für Donald Trump

Seit Freitag, 20. Januar 2017 ist Donald Trump Präsident der USA. Er ist bekannt für seine aggressive Kommunikation via Twitter, die nicht selten auf Journalisten und ihre Arbeit zielt. Die NZZ-Regionalmedien nahmen dies in einer Anzeige zum Anlass, um auf den Wert von freien Medien und Qualitätsjournalismus in einer Demokratie hinzuweisen, wie es in einer Mitteilung der Agentur Ammarkt heisst.

Verantwortlich bei den NZZ-Regionalmedien: Christine Bolt (Leiterin Lesermarkt, Stv. Leitung St.Galler Tagblatt AG), Nadine Knecht Ringer (Stv. Leiterin Marketing St. Galler Tagblatt), Fabienne Bossard (Projektleiterin Marketing Luzerner Zeitung); verantwortlich bei Ammarkt: Thomas Engeli (ECD), Sascha Fanetti (CD), Aron Herz (Text), Jan Walser (AD), Marc Ammann (Beratung). (pd/clm)