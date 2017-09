ADC Young Creatives Award 2017: Ein virtueller Einblick in die «Blick»-Gruppe

Am 31. August fand der diesjährige Warm-up-Event des ADC Young Creatives Award in der ADC Gallery statt, wie es in einer Mitteilung heisst. Zu Beginn berichtete Sibylle Zurbriggen, die Zuständige für die Young Lions in Cannes, gemeinsam mit Katharina Schoenauer (Weischer.Solutions) von den eindrücklichen Erlebnissen rund um das Festival und von der Competition. Es folgten Nicolas Pernet (Leiter Publishing «Blick»-Gruppe) und Urs Krucker (Strategiechef Y&R Group Switzerland) mit Hintergrundinformationen zur Strategie und zum Briefing des diesjährigen Hauptsponsors, der «Blick»-Gruppe. Den Abschluss machte Philipp Skrabal (Chief Creative Officer bei Farner und ADC-Vizepräsident) mit einigen Details zum Wettbewerb.

Ein besonderes Extra erwartete die «Youngsters» gemäss Mitteilung nach dem Briefing: 40 VR-Brillen luden zum Einblick in die Welt der «Blick»-Gruppe.

Das Briefing zur 11. Austragung des ADC Young Creatives Award 2017 als auch sämtliche Einsendebestimmungen in Deutsch und Französisch können seit 1. September auf der ADC-Homepage heruntergeladen werden. Einsendeschluss des diesjährigen ADC Young Creatives Award ist der 23. Oktober 2017. (pd/tim)