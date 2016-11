The House: Eine Botschaft für drei Dienste

Search.ch vereinfacht das Leben der Schweizer Nutzer, indem es ihnen eine zentrale Suche für alle Anliegen bietet. Dies inszeniert die aktuelle Kampagne von The House mit einem plakativen Visual, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Die Botschaft laute: search.ch ist eine Suche für alles. Der frische, farbenfrohe und moderne Auftritt von search.ch stelle die drei beliebtesten Dienste des Schweizer Brands ins Zentrum: das Telefonbuch, tel.search.ch, die Wetterprognose, meteo.search.ch, und den Kartendienst, map.search.ch.

Wideboard

Bespielt werden zahlreiche On- und Offline-Medien – von unterschiedlichen Digital-Ads über ePanels, Anzeigen und Plakaten.







