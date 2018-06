Die Post hat viele digitale Services, die das Leben vereinfachen. Aber wie oft bei eher unbekannten Produkten lassen sich nicht alle Leute sofort überzeugen. Mehrheitlich, weil viele denken, die Nutzung sei kompliziert. Was eigentlich gar nicht stimmt. Um die Bevölkerung der Schweiz vom Gegenteil zu überzeugen, lässt Publicis die neuen Services in Kurzfilmen erklären, heisst es in einer Mitteilung. Und zwar von Leuten wie du und ich in ihren eigenen Worten.





Aus diesem Gedanken der Einfachheit und Klarheit hat KSP ein neues Kampagnendesign für die Produktwerbung für Print, POS, OOH und Digital entwickelt. Das neue Layout- und Templates-System ergänzt dabei das bestehende Corporate Design der Post. Kombiniert mit einer eigenen Bildwelt, die Produkte und Dienstleistungen anschaulich illustriert und sich aus einem flexiblen Packshot-Baukasten generieren lässt.

