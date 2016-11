Schober Bonina: Eine Chance für Mer aus dem Südsudan

Die Kampagne «Chance» hat das Ziel, bei der Basler Bevölkerung die offene und solidarische Grundhaltung gegenüber Flüchtlingen aufrecht zu erhalten und weiter zu stärken sowie neue Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft für die berufliche und soziale Integration von Flüchtlingen zu gewinnen, heisst es in einer Mitteilung der Agentur.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen drei Flüchtlinge, die der Kampagne ihre Gesichter leihen und aus ihrem Leben vor der Flucht und ihrem Alltag hier in der Schweiz erzählen. Mer aus dem Südsudan ist erst seit kurzem in der Schweiz. Sie berichtet von ihrer Ankunft und ihren ersten Eindrücken.

Ahmed aus Syrien lebt seit fünf Jahren als Flüchtling in der Schweiz. Er erzählt von seinem Einstieg in den Arbeitsmarkt. Aron aus Eritrea ist vor acht Jahren in der Schweiz angekommen. Er nimmt uns mit auf seinen Ausbildungsweg als Elektroinstallateur.

Verantwortlich beim Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt : Andreas Räss, (Leiter Fachstelle Diversität und Integration, Kantons- und Stadtentwicklung), Renata Gäumann, (Kantonale Asylkoordinatorin, Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt), Petra Huser, (Projektleiterin und wiss. Mitarbeiterin Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt); bei Schober Bonina AG: Christian Schober und Ilaria Seminatore (Beratung), Davide Bonina (CD), Milena Schnell und Heidi Kaufmann (Kreation) Benja Wernli (Polygrafie), Alexander Palacios, (Fotograf). (pd)