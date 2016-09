KSP: Eine eierlegende Wollmilchsau für VW

In einer nationalen Kampagne kommuniziert KSP das neuste Angebot aus dem Hause VW. Für einmal werden keine Fahrzeuge oder Störer abgebildet. Stattdessen erweckt die Agentur eine eierlegende Wollmilchsau zum Leben, wie sie in einer Mitteilung vom Freitag schreibt. In der italienisch- und französischsprachigen Schweiz erscheint das Pendent dazu: ein Huhn, das goldene Eier legt.

Das imaginäre Nutztier wird zum Markenbotschafter. Als Hybridwesen soll es veranschaulichen, wie das neue Angebot den verschiedensten Ansprüchen gerecht wird. Das Angebot wird mit Plakaten, Inseraten sowie Online-Massnahmen beworben.

Verantwortlich bei AMAG VW PW: Sandra Grau (Marketingleiterin VW PW, Prokuristin) Marco Niggli (Projektleiter Marketing Kommunikation VW); verantwortlich bei KSP Krieg Schlupp Partner: Benny Goldstein, Sascha Borsai (Creative Direction) Patrick Bucher, Daniel Zehnder (Text) Michelle Mancina, Florian Kech, Selina Russian (Grafik) Franziska Saxer (Beratungsleitung), Nina Stebler (Beratung) Bianca Jäger (DTP) Giacomo Wyss (Bildbearbeitung)Carioca (CGI) Daniel Krieg (Gesamtverantwortung) (pd)