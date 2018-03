Festland: Eine Entschuldigung bei Facebook und Google

In der Launchkampagne für Aymo Mobile Targeting entschuldigt sich APG|SGA Interaction bei den Big Players im digitalen Werbemarkt. Die Headlines Sorry «Google», «Äxgüsi Facebook» kämen mit einem Augenzwinkern, aber nicht ohne Berechtigung daher, schreibt Festland in einer Mitteilung. Denn mit Aymo liessen sich Mobile Ads «es bitzeli genauer» auf den Standort eines Users ausrichten als mit den Lösungen von Google und Facebook – nämlich metergenau statt kilometergenau.

Möglich wird die Präzision durch die Polygontechnologie, die das Team von APG|SGA Interaction entwickelt hat. Diese nutzt die GPS- und Accuracy-Daten von führenden Schweizer Apps, um einen optimalen Match zwischen Standort und Zielgruppe zu erzielen.

Naming, Markenauftritt und Werbung von Aymo wurden von Festland konzipiert und realisiert. Zu sehen ist die Kampagne in Mobile Ads, in digitalen und gedruckten Fachmedien sowie an ausgewählten Plakatstellen. In der Launchphase profitieren Agenturen und Auftraggeber von einem Startrabatt. (pd/wid)