Jung von Matt/Alster: Eine heikle Begegnung mit Spürkuh Lola

Ricola bringt neue Kräuter-Caramel-Bonbons auf den Markt und lanciert dazu eine breit angelegte crossmediale Kampagne. Über diverse Kanäle und Massnahmen, wie Social Media, eine Microsite, Samplings, POS und einen TV-Spot wird mit einem Augenzwinkern erzählt, warum die neueste Ricola-Produkt fast so wertvoll ist wie Gold.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht die Spürkuh Lola mit ihrem perfekten Riecher für feinstes Kräuter-Caramel, heisst es in der Mitteilung dazu. Sie sei am Zoll unentbehrlich und unterstütze die beiden skurrilen Zöllner Gerber und Flütsch dabei, zu verhindern, dass der Ricola-Schatz aus dem Land geschmuggelt werde. Der TV-Spot geht nächsten Montag auf diversen Schweizer Sendern live. Verantwortlich ist die Agentur Jung von Matt/Alster in Hamburg. (pd/wid)