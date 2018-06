Unter dem neu entwickelten Motto «Zeigs allne wod dure wotsch» ruft die Stadtpolizei Zürich die Zürcher Verkehrsteilnehmer zu mehr Zeichengabe im Strassenverkehr auf. Das dazu passende Key-Visual soll an einen Autoblinker erinnern und betone die Notwendigkeit, Zeichen zu geben. Ob man blinkt, winkt oder Augenkontakt sucht, Hauptsache es werde kommuniziert, schreibt die verantwortliche Agentur Inhalt und Form in einer Mitteilung.

Erste Massnahmen waren bereits im Februar an der Motorradmesse Swiss Moto zu sehen. Es folgten «übersichtlich und praktisch gestaltete» Werbemittel, die jedem – vom Fussgänger bis zum Automobilisten – das korrekte Verhalten unterwegs in Erinnerung rufen. Die mehrjährige Kampagne umfasst On- und Offline-Projekte und soll Zürichs Verkehrssituation wieder sicherer machen und das gegenseitige Verständnis der Verkehrsteilnehmer fördern.

Verantwortlich bei der Stadtpolizei Zürich: Gabriela Affeltranger (Chefin Kriminal- und Verkehrsunfallprävention); Reto Bohrer (Fachspezialist Kriminal- und Verkehrsunfallprävention); verantwortlich bei Inhalt und Form: Dominik Stibal (CEO); Karin Estermann (ECD); Marcus Josty (CD Art); Christine Boje, Alice Britschgi (Konzeption, Text); Gianin Walter, Aurelio Burgdorfer (Grafik); Dominic Rossier (Leiter Beratung); Manuela Marty (Projektleitung). (pd/maw)