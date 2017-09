Franz & René: Eine Kampagne mit 101 Plakatsujets

Kurz vor der Veröffentlichung der neuen Versicherungsprämien realisiert Franz & René eine Plakatkampagne für die Groupe Mutuel, auf der eine Vielfalt an alltäglichen Situationen sowie die entsprechenden Produkte der Groupe Mutuel dargestellt sind. Das Ziel der schweizweiten Kampagne in drei Sprachen liegt darin, die Groupe Mutuel als globale Allrounder zu positionieren, wie es in einer Agenturmitteilung heisst.

Auf der Grundlage von sechs unterschiedlichen Sujets aus den Bereichen Gesundheit, Vermögen, Leben und Unternehmen wurden unzählige verschiedene Kompositionen für F12- und F200-Plakate, E-Boards und E-Panels, RailPoster, City-Panels mit live Uhrzeit & ÖV-Werbung erarbeitet, die mit einem äusserst abwechslungsreichen Mix und grosser visueller Wirkung den Blick der Fussgängerinnen und Fussgänger auf sich ziehen.

Das Resultat ist laut Mitteilung eine farbenfrohe und einprägsame urbane Kampagne in der Deutschschweiz, der Romandie und im Tessin, ein als sehr vielfältig wahrgenommenes Versicherungsangebot und eine wahre Knacknuss für die Agentur Franz & René, die 101 unterschiedliche Sujets entworfen hat.

Verantwortlich bei Groupe Mutuel: Serge Grand (Verantwortlicher Werbung und Sponsoring), Stéphane Andenmatten (Verantwortlicher Marketing, Kommunikation und Offerten); bei franz&rené: Valérie Pecalvel (Strategic Direction), Luciano Gerber (Client Service Direction), Vincent Eichenberger (Campaign Manager), Yoann Cosson (Creative Direction), Gianluca Terzini (Graphic Designer), Sven Jungo (Graphic Designer/Motion Designer & Produktion); Mediaagentur: Mediatonic. (pd/cbe)