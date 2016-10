Evoq: Eine Marke für dreidimensionale Photographie entwickelt

Evoq gibt der zeitgemässen Kunstform – basierend auf Stereolithografie – mit Tactography einen Namen. Mit den dreidimensionalen Bildern werde ein neues Kunsterlebnis, auch für Sehbehinderte und Blinde, geschaffen, wie die Agentur Evoq in einer Mitteilung schreibt.

Was für Sehende unter diffusem Licht und aus wenigen Metern Distanz als Kunst wahrnehmbar, wird für Blinde – dank der dreidimensionalen Gestaltung von Tactography – tastend erlebbar und vor dem inneren Auge «sichtbar». Evoq hat Tactography als markenrechtlich geschützten Begriff entwickelt und die Kunstform gemeinsam mit der Gabriel Bonfim Collection, und in Zusammenarbeit mit der Digitalwerkstatt in Basel geschaffen. Damit seien Blinde und Sehende für einmal auf gleicher «Augenhöhe».

Der Öffentlichkeit zugänglich macht das renommierte Museu da Imagem e do Som in São Paulo, die erste Tactography-Ausstellung vom 12. bis 22. Oktober 2016. Gezeigt werden zwei 12-teilige Serien des bekannten, aus São Paulo stammenden Kunst-Photographen, Gabriel Bonfim. Die beiden Serien zeigen den berühmten, blinden Tenor Andrea Bocelli, unter anderem mit seiner Familie während eines Aufenthalts in Istanbul, im Jahre 2014. Bocelli weilt zeitgleich zur Ausstellung und anlässlich von Konzerten in São Paulo, wie es in der Mitteilung heisst.

Die zweite Serie zeigt den jungen, brasilianischen Ballett-Solisten Denis Vieira, der für Gabriel Bonfim im Frühsommer 2016 in Zürich vor der Linse stand. Vieira tanzte während dieser Zeit die Rolle des «Romeo» in «Romeo und Julia» am Zürcher Opernhaus.

«Mit unserer Ausstellung in São Paulo wollen wir blinden Menschen ermöglichen, ihren Wahrnehmungshorizont zu erweitern», wird Evoq-Partner und Mandatsleiter Adrian Schaffner. «Dafür schafft diese neue Technologie erste Voraussetzungen. Während der Ausstellung in São Paulo werden wir blinde Besucher und Besucherinnen zu ihren Eindrücken befragen, um Tactography weiterzuentwickeln.»

Verantwortlich bei Gabriel Bonfim Collection: Thomas Kurer, (Manager&Organisator), Gabriel Bonfim (Photograph), Georgina Casparis (Künstlerische Beratung) Chayanna Caruzzo, (Organisationsassistenz), Celio Pedrosa (Technische Assistenz), Adrian Ernst (Administration), Urs Vogler (Sekretär); Projektleiter Digitalwerkstatt: Claudio C. Kuenzler Gründer und Partner; bei Evoq Communications und Evoq Labs: Adrian Schaffner (Mandatsleitung), Nicola Lutz (Projekt Management), Patricia Lendi (Projekt Management), Marta Frieden (Graphic Design), Daniel Bürgisser (Graphic Design), Oliver Weibel (Programmierung); bei MIS: André Sturm, Diretor Executivo e Curador Geral, MIS Jacques Kann, Diretor Administrativo-Financeiro, MIS Solange Moscato, Assessora para Assuntos Institucionais, MIS Renata Letícia, Produção, MIS; verantwortliche PR: Farner, Zürich, Kommunikation Schweiz und Europa / Dr. Maurus Staubli (Senior Management) Porter Novelli, São Paulo, Comunicação na América do Sul / Silvia Szarf (Senior Management. (pd/clm)