Nach einer sechsmonatigen Umbauphase wird das Gais Center in Aarau am 26. Oktober wiedereröffnet und erhält mit Bächli Bergsport und Media Markt zwei neue Ankermieter. Thjnk Zürich hat für die Wiedereröffnung eine Kampagne entwickelt, die das neue Angebot in einen simplen herbstlichen Kontext setzt. Mit einer Steppjacke, die wie ein Kürbis gefaltet ist und In-ear-Kopfhörern, die an Pilze erinnern

Flankiert wird die Plakat- und Inseratekampagne von Radiospots und Aktivitäten vor Ort.

Verantwortlich bei Wincasa: Mara Bonorand ( Leiterin Marketing Center Management Wincasa), Christina Maier (Leiter Marketing Center Management Hub Zürich Wincasa); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy (GF Kreation), Andrea Bison (GF Beratung), Pablo Schencke (Creative Direction), Cornelia Hess (Art Direction), Andrea Staub (Projektleitung), Illusion (Artwork), Jingle Jungle (Radiospots) (pd/wid)