Farner Consulting: Eine Zeitreise fürs gute Gefühl

Eine Kinderpatenschaft verändere das Leben von benachteiligten Kindern positiv. Durch die Regelmässigkeit und Langfristigkeit der finanziellen Unterstützung hätten die Kinder mit einer Partnerschaft die Chance, sich eine Bildungs- und Lebensgrundlage zu schaffen, die nicht nur ihre eigenen Lebensumstände verbessert, sondern auch die ihrer Dorfgemeinschaft und Angehörigen, heisst es in einer Mitteilung von Farner Consulting.



Hier soll die neue Kampagne der Agentur für World Vision Schweiz anknüpfen: Die Deutschschweizer Bevölkerung soll die Erfolgsstorys heute erwachsener Patenkinder miterleben. In den nächsten Wochen erzählen die Protagonisten aus Indien, Niger und Bolivien ihre persönliche Lebensgeschichte: auf Plakatwänden, in Social Media sowie auf einer Landingpage mit vertiefenden Hintergrundinformationen zu ihrem Schicksal – unterlegt mit Video-Interviews und Bildgalerien.





Verantwortlich bei World Vision Schweiz: Monica Flückiger (Leiterin Marketing); Caroline Geiger und Tiziana Greco (Projektleitung); Marina Bachmann (Online Marketing Manager); Eliad Lienhardt (Multimedia-Produktion); verantwortlich bei Farner: Philipp Skrabal (Chief Creative Officer); Fabian Röthlisberger (Head of Consulting); Nina Wick (Beratung/Projektmanagement); Christoph Perner (Art Direction); Ceng Dirlik (Motion Design); Marco Cavalli (Webdesign); Yannick Waeny (Performance & Social Media Marketing); Roman Beer (Performance & Social Media Marketing); Externe Partner: Jim Wungramyao Kasom (Fotografie Indien); Linda Leila Diatta (Fotografie Niger); Beat Baschung (Fotografie Bolivien); Serge Fries – Detail AG (Bildbearbeitung und DTP). (pd/maw)