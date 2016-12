Kreienbühl und Vogler: Einen Platz in der Gesellschaft finden

Manchmal brauchen junge Menschen Hilfe, um ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Deshalb unterstützt die Suva die Institution «agilas» mit einer Spende. Diese ermöglicht Jugendlichen mit Förderbedarf eine Ausbildung und somit den Einstieg in die Berufswelt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Resultat von diesem Engagement sieht man auf dem pointierten, festlichen Weihnachtssujet, das Kreienbühl und Vogler entwickelt hat, das derzeit als Suva-Weihnachtskarte und in den elektronischen Medien zum Einsatz kommt.

Verantwortlich bei Suva: Daniela Bassi (Abteilungsleitung Kommunikation & Marketing), Urs Schaad (Leiter Marketing-Kommunikation), Ralph Heidemann (Kommunikationsberatung); verantwortlich bei Kreienbühl und Vogler Werbeagentur: Reto Vogler, Oli Kreienbühl, Marco Donada, Fabian Schiltknecht; Marie-Christine Gerber (Fotografie), Michèle Aschmann (Bildbearbeitung), Monica Santana (Setdesign). (pd/cbe)