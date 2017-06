Der nächste internationale Award steht vor der Tür: Die 26. ADCE Awards 2017. Einreichungen in den sechs Hauptkategorien sind ab sofort online möglich. Alle Arbeiten, die im Frühling vom Art Directors Club Switzerland ausgezeichnet wurden, feiern ein internationales Wiedersehen beim 4th European Creativity Festival vom 9. bis 11. November 2017 in Barcelona.

Die Teilnahme am ADCE Award ist für Gold-Gewinner des ADC Switzerland kostenlos, wie es in einer Mitteilung heisst. Der ADC Europe offeriert jedoch auch Silber-, Bronze- und Shortlist-Arbeiten die Möglichkeit, gegen eine kleine Gebühr pro Einreichung einzusenden. Anmeldeschluss und offizieller Einreicheschluss ist am Freitag, 6. Oktober 2017.

Am 9. November werden die besten Arbeiten durch den Art Directors Club Europe juriert und am 11. November 2017 bei der ADCE Awards Gala in Barcelona offiziell gekürt. (pd/cbe)