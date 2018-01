Y&R Group Switzerland: Eishockey geht weit über das Eis hinaus

In der grossangelegten Social-Media-Kampagne #morethanhockey, die die Y&R Group Switzerland für Postfinance kreiert hat, stehen für einmal nicht die Spieler im Fokus, sondern diejenigen, die hinter den Kulissen alles geben, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. In Videos wurden die Mutter von NHL-Star Nino Niederreiter, der bekannteste Eismacher der Schweiz und das fliegende Maskottchen Sherkan porträtiert.

Seit kurzem ist zudem der Film zur Kampagne online und generierte auf Facebook in wenigen Tagen weit über 350’000 Views. Aus einer ungewohnten Perspektive in Bild und Sound, unter anderem mit Rapper Gimma, werden alle besungen, die sonst nicht im Rampenlicht stehen: Von den Eltern, die ihre Kinder zum Training fahren bis zum Würstchenverkäufer und dem Eismeister im Stadion. Sie alle tragen zur Strahlkraft dieses Sports bei. In einem weiteren Projekt – das bald zu sehen sein werde – sei dieser Leidenschaft ein Remake des beliebtesten Fansongs gewidmet.

















Verantwortlich bei Postfinance: Ursula Käser (Leiterin Kommunikation), Thomas Zimmermann, Barbara Kälberer (Brand Experience), Pascal Frey, Stefanie Heiz (Realisation); verantwortlich bei Y&R Group Switzerland: Swen Morath (CCO), Ben Franken (Creative Director), Sonja Gross, (Art Direction), Anna Leudolph (Konzept, Text), Sandro Tschuor, Livia Hochstrasser, Romaine Brunner (Beratung); Filmproduktion: Signorell – Creative Production Agency: Riccardo Signorell (Producer/Regie), Dayana Signorell (Producer), Robert Ralston, Luca Keller (Kamera), Elia Maletta (Edit), Marcela Borgon (Line Producer); Tonstudio: Klangstark; Künstler: Gimma, Domenico NX Nico Genna, David Charles, Sandro Dietrich. (pd/maw)