Mit den Herausforderungen entstünden für unabhängige Vermögensverwalter auch Chancen. «Zum Beispiel die, sich in eine starke Partnerschaft einzubringen und unternehmerisch tätig zu werden», schreibt Matter + Gretener in einer Mitteilung. So habe die Agentur für Sound Capital, «einen der grössten und erfolgreichsten unabhängigen Vermögensverwalter der Schweiz», eine umfangreiche Employer-Branding-Kampagne entwickelt.

Sie will Sound Capital als Zusammenschluss unternehmerisch denkender Vermögensverwalter bekanntmachen und gleichzeitig «die guten Gründe aufzeigen», warum unabhängige Vermögensverwalter und Kundenberater von Privatbanken bei Sound Capital als Partner einsteigen sollten. Zum Einsatz kommen Banner, Inserate und eine Landingpage.

2014 war Matter + Gretener bereits für den kompletten Auftritt von Sound Capital besorgt: vom Naming über den Claim und das Logo bis hin zu Briefschaften, Webseite, Broschüre und CD-Manual.

Verantwortlich bei Sound Capital: René Bühler (Managing Partner, COO und Vorsitzender GL), Georges Fricker (Managing Partner), Christian Sieber (Managing Partner); verantwortlich bei Matter + Gretener: Daniel Matter (Creative Direction/Text), Dominik Imseng (Text), André Berner (Art Direction), Gianluca Marques (Grafik), Marcus Gretener, Verena Meyer (Beratung); Photographie: Cyrill Matter; Online-Umsetzung: Digitale Offensive; Mediaplanung: Ad.X. (pd/eh)