ADC: Erfolgreiche Vernissage des «ADC Yearbook 2017»

Reges Publikumsinteresse am Freitagabend in der ADC-Galerie in Zürich-Wiedikon. ADC-Vorstandsmitglied Markus Gut begrüsste die rund 50 Gäste zur Präsentation des «ADC Yearbook 2017». Dieses erscheint nun zum zweiten Mal in Zusammenarbeit mit «persönlich» und zeigt die ADC-prämierten besten Arbeiten der Schweizer Kreativ-Branche des vergangenen Jahres. Gut betonte, dass dieses Buch aufzeige, wie vielfältig die Schweizer Werbeszene sei. Dank dem finanziellen Engagement der Migros konnte auch dieses Jahr wieder das «ADC Yearbook 2017» realisiert werden. Für Verleger Matthias Ackeret ist dies nicht selbstverständlich. Es zeige aber, so der 53-Jährige, dass der grösste Auftraggeber des Landes das Bedürfnis nach kreativer Werbung ernst nähme. Zudem sei es der Beweis, dass sich ein Printprodukt für einen visuellen Überblick immer noch am besten eigne. Das neue ADC-Buch kostet 25 Franken und kann unter abo@persoenlich.com bestellt werden.

Gleichzeitig fiel der Startschuss für die ADC Web-App, die um die Winners der ADC Awards 2017 erweitert wurde und somit alle Gewinnerarbeiten, Credits und Auszeichnungen der diesjährigen Weltmeisterschaft der Kreativität online zeigt. (red.)