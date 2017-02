Croci & du Fresne: Erneut als «200 Best Digital Designer» geehrt

Croci & du Fresne gelingt der Sprung in die Reihe «200 Best Digital Designer» des Lüzer’s Archive nach 2015/16 zum zweiten Mal. Gesamthaft ist es bereits die dritte Ehrung in der «Lürzer’s 200 Best»-Serie für das Fotografen-Duo – 2016/17 wurden Terence du Fresne (vgl. im Bild links) und Alfredo Croci in der Kategorie «200 Best Ad Photographers» ausgezeichnet. Dieses Mal haben es Croci & du Fresne mit einer Arbeit für den SC Bern im Auftrag der Agentur Republica ins renommierte Fachmagzin geschafft, wie es in einer Mitteilung heisst. (pd/tim)