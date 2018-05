Notch Interactive: Erstaunte Blicke in einen Käsebecher

Im Herbst 2017 konnte sich Notch Interactive in einem Kreativ-Pitch die Produktion des neuen TV-Commercials von Tartare Pure Mouss sichern. Jetzt ist der neue Spot on-air – integriert in eine 360-Grad-Kampagne, die ebenfalls von der Agentur kreiert wurde, schreibt sie in einer Mitteilung.

Mit dem Motto «überraschend luftig» stehe die luftige Textur des neuen Frischkäses im Fokus der Kommunikation, schreibt die Agentur weiter. In kurzen Filmen sieht man, wie jeweils eine Person überrascht in einen Becher schaut. Nach einem Schnitt sieht der Zuschauer den Grund für die Überraschung: das neue Pure Mouss ist besonders luftig.



Auch in den F12 und F200 Postern wird der überraschte Gesichtsausdruck prominent inszeniert. Die Kampagne umfasst drei 10-Sekunden-TVCs, eine 15-Sekunden-Version des TVCs, die online eingesetzt wird, ein OOH Plakatmotiv sowie diverse weitere on- und offline Werbemittel mit denen die junge Zielgruppe an zahlreichen Touchpoints erreicht wird.

Verantwortlich bei Savencia Fromage & Dairy Suisse SA: Christine Lefebvre (Directrice générale), Laurye Hienne (Brand Manager), Maxime Girardot (Junior Brand Manager) Verantwortlich bei Notch Interactive AG: Sören Schröder (Creative Direction), Gabriel Schuster (Art Direction), Judith Maurer (Copywriting), Matthias Müller (Strategy), Mark Becher, Charlotte Hottinger, Lara Schoettel (Account Management); Filmproduktion: Onfilm; Regie: Justin Bodenkamp; Fotografie: Aico Lind (pd/wid)