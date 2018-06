von Michèle Widmer

Bei den Werbe-Oscars im südfranzösischen Cannes wurden am Montagmorgen die ersten Shortlists veröffentlicht – in den fünf Kategorien «Outdoor», «Mobile», «Design», «Radio & Audio» sowie «Print & Publishing».

Auf den Shortlists befinden sich drei Schweizer Agenturen:

In der Kategorie «Outdoor» sind es die Arbeiten «Balls», «Balloons» und «Wooden Block» von der Agentur TBWA\Zürich für McDonald’s Big Mac. Auch auf der Shortlist stehen von derselben Agentur für denselben Kunden die Arbeiten «Mixtape/Playlist», «Cash/Bitcoin», «Jukebox/Spotify», «VHS/PM4» und «Disco/Club».

Wirz BBDO Switzerland schafft es in der Kategorie «Print & Publishing auf die Shortlist – und zwar mit der Arbeit «More Talking less Texting» M-Budget Mobile für den Migros Genossenschafts-Bund (MGB).

Auch in der Kategorie «Design» gibt es einen Schweizer Finalisten. Jung von Matt/Limmat darf auf eine Auszeichnung hoffen mit der Arbeit «The Newspaper Design Edition» für Samsung (persoenlich.com berichtete).

Shortlist-Platz bei Health & Wellness Lions

Am Montagabend werden an der abendlichen Awards Show in der Kategorie Health neben dem Young Lions Health Award die Health & Wellness Lions, Pharma Lions und der Lions Health Grand Prix for Good vergeben sowie die Healthcare Agency und das Healthcare Network of the Year prämiert.

Die Schweiz darf mit einer Platzierung unter den 158 Shortlistplätzen in der Kategorie Health & Wellness Lions auf einen Löwen hoffen. Auf die Shortlist hat es GSK Consumer Healthcare Nyon mit «Umpire» als Film: Cinema, TV and Digital Film Content im Bereich Health - OTC Products/Devices für das Produkt Voltaren geschafft. Die Idee wurde von Saatchi / Saatchi Switzerland Lausanne entwickelt und die Produktion von Patriot Films Cape Town umgesetzt.

In der Kategorie Pharma Lions gab es keine Schweizer Shortlist-Platzierung. So heisst es Daumen drücken für die Shortlists vom Dienstag in der Kategorie Communications mit den Outdoor, Mobile, Design, Radio & Audio sowie Print & Publishing Lions.