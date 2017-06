Cannes Lions 2017

Erstes Gold für die Schweiz

Premiere an den diesjährigen Werbe-Oscars in Südfrankreich: Iart Basel gewinnt am Mittwochabend in der Kategorie «Design» einen goldenen Löwen. Shell Brands International aus Baar ergattert sich zum zweiten Mal Bronze – dieses Mal in der Kategorie «Product Design». Damit zählt die Schweiz neu sieben Löwen.