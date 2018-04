Leo Burnett Schweiz: Es ist nicht alles Käse, was glänzt

Gold als Gewinn gab es schon öfter. Aber in der Form wie aktuell von Emmentaler Switzerland noch nie: Denn wer jetzt in der Migros das richtige Stück «Emmentaler AOP Surchoix» erwischt, bekommt es aus echtem Gold im Wert von 20'000 Franken nachgegossen, wie es in einer Agenturmitteilung heisst.

Neben der Promotionsidee hat Leo Burnett Schweiz auch die Kampagne dazu entwickelt. Darin wird Schwingerkönig Matthias Sempach einmal mehr auf humorvolle Art zum Markenbotschafter. So geht er in kurzen Social-Media-Clips zum Beispiel der Frage nach, wie so ein Käsestück aus Gold überhaupt riecht und schmeckt. Und er brilliert auch dann noch, wenn sein Text mal nicht hundertprozentig sitzt.



Der Hauptspot der Kampagne spielt ebenfalls mit der Verwandlung von Gold und Käse, jedoch auf umgekehrte Art: So bekommt eine Dame von ihrem Goldschmied plötzlich ein Collier aus Käse umgehängt – gefolgt von Mättus gut gemeintem Rat, doch besser aus Käse Gold zu machen.



Die Kampagne ist landesweit online, in diversen Migros-Medien sowie auf jedem Stück «Emmentaler AOP Surchoix» in der Migros zu sehen.

Verantwortlich bei Emmentaler Switzerland: Stefan Gasser (Direktor), Luana Monopoli (Projektleiterin Marketing & Kommunikation); verantwortlich bei Leo Burnett Schweiz: Axel Eckstein (ECD), Christian Bircher (CD), Bastian Otter (Text), Dominik Zekar (Grafik), Dominik Mätzener, Melanie Möckli (Beratung), Mel Afflerbach (Agency Producer); Filmproduktion: Sabotage Films (Produktion), Holger Jaquet (Regie); Fotografie: Cyrill Matter. (pd/cbe)