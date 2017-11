Serviceplan Suisse: Etat von BMW und Mini gewonnen

Es gehört zum normalen Ausschreibungszyklus der BMW Group, in jedem Land alle paar Jahre das Mandat um die Leadagentur auszuschreiben. Serviceplan Suisse konnte sich durchsetzen und somit den bisherigen Etat erneut gewinnen, wie die Agentur mitteilt. Mehr noch, Serviceplan darf neben den Automarken BMW und MINI nun auch BMW Motorrad sowohl in der Offline- wie auch in der Online-Kommunikation betreuen.

«Serviceplan Suisse hat uns mit ihrem ganzheitlichen, integrierten Lösungsansatz überzeugt. Das gibt uns auch weiterhin die Möglichkeit, wegweisende Kommunikationskampagnen umzusetzen und den Markt zu prägen», wird Kurt Egloff, CEO und Präsident der BMW (Schweiz) AG, in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)