Sir Mary: Ex-Serranetga-Geschäftsleiter gründen eigene Agentur

von Michèle Widmer

Im April läutete die Digitalagentur Serranetga unter dem Namen Equipe eine neue Ära ein (persoenlich.com berichtete). Gleichzeitig ging die dreiköpfige Geschäftsleitung von Bord. Nun melden sich Maurizio Rugghia, Florian Beck und Daniel Zuberbühler mit einer eigenen Agentur zurück.

Bereits seit Mai arbeitet das 12-köpfige Team von Sir Mary an der Bertastrasse 1 in Zürich für Kunden wie Samsung, UBS oder Ringier. Die drei konnten zwei erfahrene Köpfe aus der Branche für ihr Projekt gewinnen. Bene Abegglen (Ex-Contexta) und Geri Aebi (Wirz) fungieren als Verwaltungsräte der neuen Agentur. Sir Mary operiere komplett unabhängig von Wirz, erklärt Rugghia gegenüber persoenlich.com.

«Wir denken nicht in Schubladen»

Mit Sir Mary zielen die drei Neo-Unternehmer auf Kunden, «die aus den bestehenden Strukturen ausbrechen und frischen Wind in ihre Kommunikation und ihr Business bringen wollen», heisst es in der Mitteilung zum Agenturstart. Die steigende Komplexität der Kanäle und die zunehmend fragmentierte Mediennutzung stellten Unternehmen vor immer neue Herausforderungen und damit das Modell von traditionellen Fullservice-Agenturen in Frage.

Die Besonderheit ihres Services bestehe im ganzheitlichen Ansatz und der gebündelten Kompetenz und Erfahrung in integrierter Kommunikation. «Wir gehen Kundenprobleme nicht wie eine klassische Agentur an, sondern denken weit über Werbung hinaus», fügt Rugghia an.

«Startup-Groove beibehalten»

Das 12-köpfige Sir-Mary-Team beschäftigt Kreative, Digitalexperten, Strategen sowie Media- und Datenspezialisten – eine «handverlesene Truppe, die sich den Startup-Groove so lange wie möglich beibehalten will», sagt Beck. Für ihn liegt die Besonderheit von Sir Mary auf der Hand: «Wir denken, kreieren, distribuieren und digitalisieren. Ohne Barrieren. Mit Knowhow, das andere nicht haben».

Und Zuberbühler fügt an: «Ein Grossteil der Arbeit beginnt erst da, wo andere längst aufgehört haben.» Nur so würden die kommunikativen Leuchttürme bei den Leuten da draussen auch wirklich ankommen.

Das Angebot von Sir Mary reicht über Kampagnen-Strategie samt Analyse und Optimierung der Customer Experience, über Konzeption und Produktion von Inhalten sowie deren intelligenter Vernetzung für die jeweiligen Kommunikationskanäle und mündet in der Distribution in sämtliche on- und offline Medien. Zudem will die Agentur ihren Kunden bei der Digitalisierung unter die Arme greifen.

Sir Mary hat bereits erste Projekte realisiert. Im Laufe der Woche wird persoenlich.com exklusiv die erste grosse Kampagne zeigen.