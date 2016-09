Für Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein hat Ogilvy & Mather Zürich einen neuen Kommunikationsauftritt kreiert und diesen in Anzeigen und Broschüren umgesetzt. Das international vernetzte Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen will neu die Nähe zu den Kunden sowie den persönlichen Ansatz der Dienstleistungen in den Fokus stellen.

Ogilvy & Mather hat auf dieser Ausgangslage ein Konzept erarbeitet, das Grant Thornton als Partner für Wirtschafts- und Finanzunternehmen, aber auch für Private, positioniert, der auch in den komplexen Zusammenhängen und Anforderungen des Marktes die Sprache seiner Kunden spricht.

Umgesetzt wurde diese Idee mittels Wirtschafts- und Finanzbegriffen, die für ungeübte Ohren wie böhmische Dörfer klingen, und deren Komplexität zusätzlich noch von einem dem Themenbereich entsprechenden «Icon-Salat» unterstützt wird, schreibt die Agentur in der Mitteilung. Grant Thornton übersetzt dieses branchentypische Fachchinesisch in eine einfach verständliche Umgangssprache. Durch diesen Auftritt wird signalisiert, dass man beim Unternehmen grössten Wert auf das gegenseitige Verständnis zwischen Beratungsexperten und Kunden legt.

Aktuell wird die neue Kampagne anhand verschiedenster Printanzeigen in Zeitungen und Magazinen eingesetzt. Zudem sind auf der Basis des neuen Kommunikationsauftritts bereits eine neue Image-Broschüre sowie diverse Produkt-Folder entstanden.

Verantwortlich bei Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein AG: Patrick Hilty (CEO und Partner), Matthias Willi (Manager Marketing & Communications); verantwortlich bei Ogilvy & Mather: Thomas Bolliger (CD); Mark Levay (AD); Marcel Elsener (Text); Samuel Hug, Nadia Peter (Beratung) (pd)