Der neue E-Pace ist der erste Kompakt-SUV von Jaguar. Der jüngste Spross des britischen Traditionshauses wurde im Januar in der Schweiz lanciert. Die Kreativagentur Republica hat im Auftrag von Jaguar Schweiz in Zusammenarbeit mit Ogilvy & Mather die schweizweite Pre-Launch-Kampagne umgesetzt, wie Republica in einer Mitteilung schreibt.

Die Pre-Launch-Kampagne startete am 3. Januar und dauerte bis am 18. Januar, dem Stichtag der europaweiten Launch-Kampagne unter dem Motto «Disturb the Peace». Ziel sei gewesen, eine jüngere Zielgruppe abzuholen und Testfahrten in den Showrooms der Schweizer Jaguar-Partner zu generieren. Dies hat Republica anhand der kreativen Leitidee «ROARR like a Jaguar» umgesetzt.





Im Zentrum stand dabei ein Film, in dem Schauspieler so angriffig fauchten (englisch: to roar) wie die namensgebende Raubkatze. Das Video wurde für Facebook, Instagram, Instagram Stories und YouTube konfektioniert und im Rahmen von Sponsored Posts eingesetzt. Zudem wurden regional adaptierte Radiospots geschaltet, welche direkt auf den nächstgelegenen Jaguar-Partner verwiesen.

Live-Events in Zürich und Lausanne

Weitere Kernelemente waren Live-Events im Zürcher HB und im Léman Centre in Crissier (VD), an denen das neue Automodell ein erstes Mal bestaunt werden konnte. Unter Einbezug einer eigens entwickelten «ROARR»-App, Tablets und einem 3-Meter-LED-Screen wurden dabei auch die Besucher Teil der Kampagne: Sie konnten ebenfalls wie ein Jaguar «roaren».

Jaguar_Radiospot_1

Jaguar_Radiospot_2

Dafür wurde vor Ort eine kurze Videosequenz aufgenommen und mit dem Kampagnenmaterial zusammengeschnitten. Die Teilnehmer konnten in der Folge an einem Wettbewerb teilnehmen und sie erhielten ihr Video als Erinnerung per E-Mail. Die Tablets und die App sind an eigens produzierten POS-Ständen nach wie vor bei 23 Jaguar-Partnern im Einsatz.

Verantwortlich bei Jaguar Schweiz: Mario Montanari, Karin Held; verantwortliche auf Agenturseite: Republica mit Ogilvy & Mather; Technische Partner: LIVE-Events und POS-Installationen: Auviso, Cibolini; Filmproduktion: Chocolate Films, Frame Eleven. (pd/maw)