Wirz: Ferien, in denen man alles vergisst

Im August konnte sich Wirz in einem Pitch um den prestigeträchtigen Kuoni-Etat durchsetzen und schon jetzt wird eine «omnimediale Kampagne» lanciert, die dem Schweizer Traditionsunternehmen «zu neuer Stärke verhelfen» soll, wie Wirz in einer Mitteilung schreibt.

Das Problem, welches die Werbe zu bewältigen haben: Viele Schweizer haben Kuoni vergessen. Und auch diejenigen, die sich erinnern, fragen sich, ob das Reiseunternehmen noch existiert.

Claim mit Wert

Was allerdings niemand vergessen hat, ist das geflügelte Wort «Ferien, in denen Sie alles vergessen», der ursprüngliche Claim von Kuoni. Dieser Claim wird nach wie vor als ein wichtiger Wert des Markenkapitals betrachtet.

So bringt Wirz die Marke Kuoni zurück ins Gespräch mit einer Kampagne, «die sich einerseits auf die gewohnte Stärke besinnt, andererseits aber den Zeitgeist aufnimmt», wie es in der Mitteilung heisst. Dazu wurde der ursprüngliche Claim leicht angespasst, um, laut Wirz «nicht mehr von oben herab zu postulieren, wie Ferien zu sein haben, sondern in der Sprache der Reisenden zu reden»: «Ferien, in denen man alles vergisst.»

Trends aufgreifen

Darauf aufbauend will die Kampagne einen unprätentiösen und authentischen Ansatz verfolgen: Gezeigt werden Situationen, in denen man sich selbst wiedererkennt. Gesellschaftliche Trends, allen voran die «Always On»-Mentalität, werden dabei humorvoll gespielt.

Nuggi:

Facebook

Flussboot

Flugmodus

Verheiratet

Wifi

In der Umsetzung geht Wirz einen eigenständigen Weg: Mit jeweils nur einer Einstellung und ergreifender Musik soll schon das blosse Betrachten der Filme zu einer kleinen Auszeit werden.

So vergisst eine junge Frau in ihren Ferien, Fotos auf Facebook zu posten. Ein seit ewigen Zeiten verheiratetes Paar knuspert frisch verliebt im Hotelbett. Und selbst die kleine Emma bemerkt in ihren Ferien nicht, dass sie schon vor Tagen ihren Nuggi verloren hat. Sie alle erleben Ferien, in denen sie alles vergessen.

Kampagne startet am 31. Oktober. Neben den Filmen sind eine Bannerkampagne, Megaposter HB, OOH Massnahmen (F12, F200, Railposter und interne Kommunikationsmassnahmen bei Kuoni im Einsatz.

(Klick zum Vergrössern)

Verantwortlich bei Kuoni: Claudia Herkert (Head of Marketing and Branding Kuoni Switzerland), Sabrina Müller (Kampagnenmanagement), Heidi Raff (Grafik-Design und Kreation); verantwortlich bei Wirz: Livio Dainese (CCO), Peter Brönimann (CD), Niels Schäfer, Heiri Schnorf (AD), Katrin Espelage, Simon Smit (Text), Alexandra Kaufmann (Grafik), Bettina Fässler (Artbuying), Petra Dreyfus, Simone Jehle, Fabiana Imhof (Beratung) Gordon Nemitz, Henrik Zapp (Strategie); Produktion: Acne; Regie: Anders Jedenfors, EP/MD: Kai Stöcker, HoP: David Skrotzki, Composers: Philip Ekström, Henrik Ekström, Sound: Jingle Jungle. (pd/eh)