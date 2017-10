Thjnk Zürich: Fernmassage für Bio-Kühe auf Knopfdruck

Besucherinnen und Besucher eines Zürcher Einkaufszentrums trauten kürzlich ihren Augen kaum: Per Knopfdruck konnten sie Milchkühe auf einem 50 Kilometer entfernten Luzerner Bio-Hof mit einer Kuhbürste massieren. Und das in Echtzeit. Die Bürste auf dem Hof sprang an, sobald der Drücker im Shoppingcenter aktiviert wurde. Wer den Knopf drückte, bekam von den Kühen als Dankeschön eine Bio-Milch geschenkt, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Aktion stand unter dem Motto: «Mach die Kuh glücklich. Und die Kuh macht dich glücklich.»

Das Wohl der Tiere auf Knospe-Betrieben hat einen besonders hohen Stellenwert. Nebst biologischem Futter und artgerechter Haltung spielen auch die Kuhbürsten eine wichtige Rolle. Die Schwingbürsten halten die Kühe sauber, gesund und steigern ihr Wohlbefinden.

Im Rahmen des traditionellen Alpabzugs bringt Bio Suisse eine charmante Kurzdoku in Umlauf, welche die Echtzeit-Aktion einfängt. Eigens für das Projekt wurden Programme entwickelt, die eine Websocket-Verbindung zwischen den Standorten aufbauten und somit das Video-Signal sowie den Befehl zum Starten der Kuhbürste in Millisekunden ermöglichten. Insgesamt sechs Filmkameras hielten das Geschehen fest.



Die Live-Aktion ist Teil der Bio-Suisse-Kampagne «Alles hängt irgendwie zusammen», die aufzeigt, dass jede Handlung des Konsumenten mit der biologischen Landwirtschaft zusammenhängt – in diesem Fall unmittelbar.

