ADC: Fogal-Ausstellung in der ADC-Gallery eröffnet

Grosser Besucheraufmarsch am Donnerstagabend in der Gallery des ADC Switzerland in Zürich: Unter dem Titel «Fogal, mon amour!» präsentiert das Unternehmen Kunst sowie Werbeplakate und weitere Merchandising-Artikel, die über die letzten Jahrzehnte in Auftrag gegeben wurden. Die Verbindung zur Kunst entwickelte sich unter dem damaligen Fogal-Direktor Balthasar Meier. Er begann in den 70er-Jahren damit, Kunst verschiedener Genres in Auftrag zu geben. Aus einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Künstler Allen Jones entstanden weitere Kooperationen mit namhaften Künstlern, die für Fogal Tragetaschen und Werbematerialien gestalteten.

Balthasar Meier war unter den Gästen

ADC-Präsident Frank Bodin begrüsste die Gäste – unter ihnen die Familie Meier und die heutige Fogal-Eigentümerin Renate Millauer-Lang – und erinnerte an die Zeiten, «wo Werbung noch eine Kunst war». Anschliessend verriet Balthasar Meier, der die Fogal-Kunstsammlung einst initiierte, einige Geschichten und Anekdoten zu der Entstehung der einzigartigen Werke. Überraschungsgast war Anton Bruhin (Künstler eines der Fogal-Bilder), der zufällig im Malergeschäft gegenüber der ADC Gallery einkaufen war – und sein Bild in der Galerie aushängen sah.

Die Ausstellung ist noch bis 21. Dezember 2016 in der Gallery des ADC Switzerland zu sehen. (pd)