The One Club for Creativity: Frank Bodin neu in One Show-Jury

«The One Club for Creativity», der sich kürzlich aus dem Art Directors Club (ADC) und The One Club formierte, hat die Jury für The One Show 2017 bekannt gegeben. Darunter ist auch Frank Bodin, wie Pablo Andreu, PR-Direktor von The One Club, in einer Mitteilung schreibt.

Bodin, CEO von Havas Worldwide in Zürich, ist somit eines von 134 Jurymitgliedern aus 31 Ländern. Zwei weitere One-Show-Juries werden noch in diesem Herbst bekannt gegeben: «Moving Image Craft» und PR. Im November werde eine neue One-Show-Disziplin eingeführt. Die Juries der 96. ADC-Annual-Awards werden im November und Dezember auf www.adcglobal.org bekannt gegeben.

Das One-Show-Final wird im März 2017 stattfinden und die Gewinner werden an der The One Show am 10. und 12. Mai in New York bekannt gegeben. Die 96. ADC-Verleihung ist am 8. Mai, während der Kreativ-Woche.

«The One Club for Creativity» ist die Dachorganisation für «The One Show Awards», «ADC Annual Awards», die «Creative Week» und «Young Guns». (pd/clm)