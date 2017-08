Thjnk Zürich: Freier Fall in die Bucht von «The Beach»

CR Kommunikation

Was bei der Arbeit alles passieren kann

Mit elf Spots und einem Musikclip will der Bund die Sicherheit von Jungendlichen am Arbeitsplatz fördern.

Mit der Präventionskampagne «Be smart be safe» will der Bund die Sicherheit von Jungendlichen am Arbeitsplatz fördern. Elf Spots und ein Musikclip zeigen auf, wie es junge Menschen eben nicht machen sollten.