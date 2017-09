In der Nacht auf Mittwoch wurden in New York die Impact Awards des renommierten D&AD Clubs verliehen. Hierbei werden kreative Arbeiten auszeichnet, die zu einer besseren und nachhaltigeren Zukunft beitragen.

Die bereits mehrfach prämierte Kampagne «Return to Sender» von Freundliche Grüsse für Public Eye wurde mit dem einzigen «White Pencil» in der Kategorie Environmental Sustainability ausgezeichnet, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Insgesamt wurden 13 White Pencils in 12 Kategorien verliehen, unter anderem für «Fearless Girl» von McCann New York. (pd/tim)