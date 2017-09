Die Agentur Freundliche Grüsse darf sich über eine Auszeichnung an den diesjährigen Clio Awards freuen. Für die Arbeit «Return to Sender», welche für PublicEye umgesetzt wurde, erhielt die Agentur die Silber-Medaille in der Kategorie Public Relations. Bereits in Cannes wurde die Arbeit mit Bronze geehrt (persoenlich.com berichtete).

In der Kategorie Direct bleibt es für Freundliche Grüsse bei einem Shortlist-Platz. Auch die Agenturen Ruf Lanz und Walker müssen sich mit einer Shortlist-Platzierung zufrieden geben.

Die Clio Awards zählen neben den Cannes Lions zu den grössten Kreativwettbewerben der Welt. Am 27. September werden in New York die Gewinner des Grand Prix bekannt gegeben. (wid)