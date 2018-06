Dachcom: Frischer Auftritt, bekanntes Gesicht

Cannes Lions 2018

Immerhin der Sonnenuntergang war golden

Trotz wenig Löwen im Gepäck: Die Werber haben sich an der Swiss Party das Feiern nicht nehmen lassen.

Einmal Silber, viermal Bronze: Die Ausbeute an den Cannes Lions ist in diesem Jahr bescheiden. Dennoch liessen sich die Werber an der Swiss Party das Feiern nicht nehmen. So früh getanzt wurde noch nie.