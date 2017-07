Rod Kommunikation

«Fritz der Gips» provoziert Sportreibende

Die BFU will zur Reduktion der Anzahl Sportunfälle in der Schweiz beitragen. Für diesen Zweck hat sie zusammen mit der Agentur Rod Kommunikation eine neue Kampagne lanciert. Mit dem Slogan «Denk mit beim Sport» wird dabei an die Eigenverantwortung der Sportler appelliert.