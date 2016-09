ADC Schweiz: Führende Kreative gesucht

Auch im Jahr seines 40-jährigen Bestehens sucht der Kreativclub neue Mitglieder. Gefragt sind führende Kreative in der Kommunikationsbranche.

Wie der ADC in einer Mitteilung und auf seiner Webseite schreibt, müssen sie über einen längeren Zeitraum einen substantiellen kreativen Beitrag zu mehreren vom ADC Schweiz oder anderen anerkannten Kreativwettbewerben geleistet haben oder in anderer Weise im Umfeld der kreativen Kommunikation Hervorragendes geleistet haben. Zudem müssen sie das Schweizer Bürgerrecht besitzen oder ihren Wohnsitz in der Schweiz haben.