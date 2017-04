ADC Awards 2017

Fünfmal Gold und ein Evergreen

An der ADC Award-Night in der Halle 622 in Zürich-Oerlikon sind am Samstag die besten Kreativarbeiten prämiert worden. Gold gab es für die Agenturen FCB Zürich, iart, Publicis, Ruf Lanz und Shining Pictures. Der Evergreen-Würfel ging an Leo Burnett.