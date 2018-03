Die Imagekampagne für das Hilfswerk Medair fokussiert auf die Verfünffachung des Spendefrankens durch DEZA und UNO. Medair ist eine internationale Hilfsorganisation und hilft weltweit Menschen in Not in entlegenen und vernachlässigten Regionen, Krisen zu überleben.

Für die deutschsprachige Schweiz wurde Köhler WD mit einer Imagekampagne beauftragt, heisst es in einer Mitteilung. Diese dramatisiere den Nutzen der Verfünffachung des Spendefrankens mit dem sehr klaren, einfachen und positiv aufgeladenen Motiv der «give me five-Kinderhand».

Das von der Fotografin Holisoa Rasamoelina in Madagaskar vor Ort aufgenommene Motiv kommt als ganzseitige Anzeige in verschiedenen Kultur- und Businessmagazinen ab März zum Einsatz.

Verantwortlich bei Medair: Manon Blaufelder; verantwortlich bei Köhler WD: Robert Köhler, Andreas Hornung (Text), Holisoa Rasamoelina (Fotografie) (pd/wid)